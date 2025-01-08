Ціна Dackie USD (DCKUSD)
Поточна ціна Dackie USD (DCKUSD) сьогодні становить 0.992879 USD з ринковою капіталізацією $ 15.69K USD. Ціна DCKUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dackie USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 374.01 USD
- зміна ціни Dackie USD протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 14.50K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dackie USD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dackie USD до USD становила $ -0.0005590901.
За останні 60 днів зміна ціни Dackie USD до USD становила $ -0.0097090658.
За останні 90 днів зміна ціни Dackie USD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0005590901
|-0.05%
|60 днів
|$ -0.0097090658
|-0.97%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dackie USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dackie USD (dckUSD) is the algorithmic stablecoin, designed to enhance liquidity and drive growth within the DackieSwap ecosystem across multiple blockchains, dckUSD represents a significant evolution in decentralized finance (DeFi) products. Dackie USD leverages a cutting-edge mint-and-burn mechanism with DACKIE tokens to stabilize its value at 1 dollar. This approach ensures stability and reliability, making dckUSD a robust instrument within the DackieSwap ecosystem.
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