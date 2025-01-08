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Ціна Dackie USD (DCKUSD)

USD

Графік ціни Dackie USD (DCKUSD) в реальному часі

$0.992879
$0.992879$0.992879
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна Dackie USD (DCKUSD)

Поточна ціна Dackie USD (DCKUSD) сьогодні становить 0.992879 USD з ринковою капіталізацією $ 15.69K USD. Ціна DCKUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dackie USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 374.01 USD
- зміна ціни Dackie USD протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 14.50K USD

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Цінові показники Dackie USD (DCKUSD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dackie USD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dackie USD до USD становила $ -0.0005590901.
За останні 60 днів зміна ціни Dackie USD до USD становила $ -0.0097090658.
За останні 90 днів зміна ціни Dackie USD до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0.0005590901-0.05%
60 днів$ -0.0097090658-0.97%
90 днів$ 0--

Аналіз цін Dackie USD (DCKUSD)

Останній аналіз цін Dackie USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

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$ 0$ 0

$ 1.046
$ 1.046$ 1.046

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Ринкова інформація Dackie USD (DCKUSD)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 15.69K
$ 15.69K$ 15.69K

$ 374.01
$ 374.01$ 374.01

14.50K
14.50K 14.50K

Що таке Dackie USD ( DCKUSD)

Dackie USD (dckUSD) is the algorithmic stablecoin, designed to enhance liquidity and drive growth within the DackieSwap ecosystem across multiple blockchains, dckUSD represents a significant evolution in decentralized finance (DeFi) products. Dackie USD leverages a cutting-edge mint-and-burn mechanism with DACKIE tokens to stabilize its value at 1 dollar. This approach ensures stability and reliability, making dckUSD a robust instrument within the DackieSwap ecosystem.

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Ресурс Dackie USD (DCKUSD)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

DCKUSD до місцевих валют

1 DCKUSD до AUD
A$1.5886064
1 DCKUSD до GBP
0.7943032
1 DCKUSD до EUR
0.95316384
1 DCKUSD до USD
$0.992879
1 DCKUSD до MYR
RM4.44809792
1 DCKUSD до TRY
35.07841507
1 DCKUSD до JPY
¥157.04367143
1 DCKUSD до RUB
106.48627275
1 DCKUSD до INR
85.1890182
1 DCKUSD до IDR
Rp16,014.17517737
1 DCKUSD до PHP
57.90470328
1 DCKUSD до EGP
￡E.50.27939256
1 DCKUSD до BRL
R$6.0565619
1 DCKUSD до CAD
C$1.41981697
1 DCKUSD до BDT
120.9326622
1 DCKUSD до NGN
1,534.58385361
1 DCKUSD до UAH
42.00871049
1 DCKUSD до VES
Bs52.622587
1 DCKUSD до PKR
Rs276.63594698
1 DCKUSD до KZT
525.05427278
1 DCKUSD до THB
฿34.31389824
1 DCKUSD до TWD
NT$32.49692967
1 DCKUSD до CHF
Fr0.8935911
1 DCKUSD до HKD
HK$7.71466983
1 DCKUSD до MAD
.د.م9.93871879