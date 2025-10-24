Інформація щодо ціни DACHU THE CHEF (DACHU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00054053 $ 0,00054053 $ 0,00054053 Мін. за 24 год $ 0,00056868 $ 0,00056868 $ 0,00056868 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00054053$ 0,00054053 $ 0,00054053 Макс. за 24 год $ 0,00056868$ 0,00056868 $ 0,00056868 Рекордний максимум $ 0,0029699$ 0,0029699 $ 0,0029699 Найнижча ціна $ 0,00052684$ 0,00052684 $ 0,00052684 Зміна ціни (за 1 год) -0,33% Зміна ціни (1 дн.) +4,85% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,44% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,44%

Актуальна ціна DACHU THE CHEF (DACHU) становить $0,00056679. За останні 24 години DACHU торгувався між мінімумом у $ 0,00054053 і максимумом у $ 0,00056868, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DACHU становить $ 0,0029699, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00052684.

Що стосується короткострокових результатів, то DACHU змінився на -0,33% за останню годину, +4,85% за 24 години та на +2,44% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DACHU THE CHEF (DACHU)

Ринкова капіталізація $ 541,33K$ 541,33K $ 541,33K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 541,33K$ 541,33K $ 541,33K Циркуляційне постачання 955,00M 955,00M 955,00M Загальна пропозиція 954 998 997,0736979 954 998 997,0736979 954 998 997,0736979

Поточна ринкова капіталізація DACHU THE CHEF — $ 541,33K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DACHU — 955,00M, зі загальною пропозицією 954998997.0736979. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 541,33K.