Токеноміка Daboo (DABOO) Дізнайтеся ключову інформацію про Daboo (DABOO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Daboo (DABOO) To honor the incredible bravery of Daboo, a heartfelt movement has been created to keep his memory alive The initiative celebrates Daboo's unwavering loyalty and courage while promoting causes that align with his heroic spirit, such aS animal rescue efforts, shelter funding, and pet safety awareness Through storytelling, Daboo's legacy serves as a reminder of the selfless love that animals offer to humans. By sharing his story and supporting these meaningful causes, the memory of Daboo continues to inspire kindness and compassion, ensuring his heroic act is never forgotten No Rug Pulls, No Get Rich Scams. Just Pure love for the meme coins! Офіційний вебсайт: https://www.daboo.org/ Купити DABOO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Daboo (DABOO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Daboo (DABOO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 465,55K $ 465,55K $ 465,55K Загальна пропозиція: $ 978,42M $ 978,42M $ 978,42M Циркуляційна пропозиція: $ 978,42M $ 978,42M $ 978,42M FDV (повністю розведена вартість): $ 465,55K $ 465,55K $ 465,55K Історичний максимум: $ 0,00217015 $ 0,00217015 $ 0,00217015 Історичний мінімум: $ 0,00002728 $ 0,00002728 $ 0,00002728 Поточна ціна: $ 0,00047471 $ 0,00047471 $ 0,00047471 Дізнайтеся більше про ціну Daboo (DABOO)

Токеноміка Daboo (DABOO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Daboo (DABOO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DABOO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DABOO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DABOO, досліджуйте ціну токена DABOO в реальному часі!

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