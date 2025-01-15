Сьогоднішня ціна D2 Finance (D2)

Поточна ціна D2 Finance (D2) сьогодні становить 1.47 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна D2 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності D2 Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.25K USD

- зміна ціни D2 Finance протягом дня — +4.01%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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