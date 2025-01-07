Сьогоднішня ціна D2 (D2X)

Поточна ціна D2 (D2X) сьогодні становить 0.00722605 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна D2X до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності D2:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.12K USD

- зміна ціни D2 протягом дня — +0.09%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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