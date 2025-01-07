Ціна D2 (D2X)
Поточна ціна D2 (D2X) сьогодні становить 0.00722605 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна D2X до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності D2:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.12K USD
- зміна ціни D2 протягом дня — +0.09%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни D2 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни D2 до USD становила $ -0.0008906756.
За останні 60 днів зміна ціни D2 до USD становила $ -0.0002169787.
За останні 90 днів зміна ціни D2 до USD становила $ -0.005465339965589321.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.09%
|30 днів
|$ -0.0008906756
|-12.32%
|60 днів
|$ -0.0002169787
|-3.00%
|90 днів
|$ -0.005465339965589321
|-43.06%
Останній аналіз цін D2: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
+0.09%
-5.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
D2 ($D2X) tokens earn Storage Network Tariffs on the ScPrime Decentralized Storage network when storage contracts complete successfully. The ScPrime network is a worldwide network of independent storage providers who earn utility tokens for providing storage to the network. D2 holders will share in these earning by holding the $D2X tokens.
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