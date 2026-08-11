Сьогоднішня ціна D1ckGPT

Поточна ціна D1ckGPT (DICK) сьогодні становить $ 0.00490323, зі зміною 4.34% за останні 24 години. Поточний курс конвертації DICK до USD становить $ 0.00490323 за DICK.

D1ckGPT наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 338,323, з циркуляційною пропозицією у 26.34M DICK. Протягом останніх 24 годин DICK торгувався між $ 0.00487769 (мінімум) та $ 0.00514578 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.297034, тоді як історичний мінімум — $ 0.00440837.

У короткостроковій динаміці DICK змінився на +0.22% за останню годину та на +10.14% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 401.56.

Ринкова інформація щодо D1ckGPT (DICK)

Ринкова капіталізація $ 338.32K$ 338.32K $ 338.32K Обсяг (за 24 год) $ 401.56$ 401.56 $ 401.56 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 338.32K$ 338.32K $ 338.32K Циркуляційне постачання 26.34M 26.34M 26.34M Загальна пропозиція 69,000,000.0 69,000,000.0 69,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація D1ckGPT — $ 338.32K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 401.56. Циркуляційна пропозиція DICK — 26.34M, зі загальною пропозицією 69000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 338.32K.