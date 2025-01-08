Ціна CZOL (CZOL)
Поточна ціна CZOL (CZOL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.93K USD. Ціна CZOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CZOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.17 USD
- зміна ціни CZOL протягом дня — -0.65%
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CZOL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CZOL до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CZOL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CZOL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.65%
|30 днів
|$ 0
|-38.78%
|60 днів
|$ 0
|-21.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CZOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.65%
+17.03%
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