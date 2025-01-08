Сьогоднішня ціна CZOL (CZOL)

Поточна ціна CZOL (CZOL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.93K USD. Ціна CZOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CZOL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.17 USD

- зміна ціни CZOL протягом дня — -0.65%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

Отримуйте оновлення цін CZOL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CZOL.