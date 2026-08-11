Сьогоднішня ціна Czlu

Поточна ціна Czlu (CZLU) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CZLU до USD становить $ 0 за CZLU.

Czlu наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15,499.03, з циркуляційною пропозицією у 1.00B CZLU. Протягом останніх 24 годин CZLU торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00110629, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CZLU змінився на -- за останню годину та на +3.02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Czlu (CZLU)

Ринкова капіталізація $ 15.50K$ 15.50K $ 15.50K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15.50K$ 15.50K $ 15.50K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Czlu — $ 15.50K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CZLU — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15.50K.