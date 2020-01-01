Токеноміка CZ THE GOAT (CZGOAT) Дізнайтеся ключову інформацію про CZ THE GOAT (CZGOAT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація CZ THE GOAT (CZGOAT) CZ, you’re the GOAT! We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ’s name ringing on Binance Smart Chain When CZ left the CEO throne at BINANCE, he didn’t just exit; he high-fived the crypto universe, slapped the DeFi dream awake, and built the swankiest crypto CEX in the galaxy. Dude’s the Elon Musk of crypto, making our heads spin with volume! CZ, you’re the GOAT we never knew we needed. We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ’s name ringing on Binance Smart Chain like it’s the hottest party in town! #CZMagic #SAFU4EVA #TheGOAT” Investors can confidently participate in this revolutionary project knowing the liquidity pool is locked, preventing the chances of a rug pull. Офіційний вебсайт: https://czthegoat.io/ Купити CZGOAT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни CZ THE GOAT (CZGOAT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена CZ THE GOAT (CZGOAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 193,10K $ 193,10K $ 193,10K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 831,50M $ 831,50M $ 831,50M FDV (повністю розведена вартість): $ 232,23K $ 232,23K $ 232,23K Історичний максимум: $ 0,0093404 $ 0,0093404 $ 0,0093404 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00023223 $ 0,00023223 $ 0,00023223 Дізнайтеся більше про ціну CZ THE GOAT (CZGOAT)

Токеноміка CZ THE GOAT (CZGOAT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки CZ THE GOAT (CZGOAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CZGOAT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CZGOAT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CZGOAT, досліджуйте ціну токена CZGOAT в реальному часі!

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