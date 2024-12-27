Сьогоднішня ціна CZ THE GOAT (CZGOAT)

Поточна ціна CZ THE GOAT (CZGOAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 115.89K USD. Ціна CZGOAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CZ THE GOAT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 173.69 USD

- зміна ціни CZ THE GOAT протягом дня — +0.65%

- циркуляційна пропозиція – 831.50M USD

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