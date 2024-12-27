Ціна CZ THE GOAT (CZGOAT)
Поточна ціна CZ THE GOAT (CZGOAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 115.89K USD. Ціна CZGOAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CZ THE GOAT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 173.69 USD
- зміна ціни CZ THE GOAT протягом дня — +0.65%
- циркуляційна пропозиція – 831.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CZ THE GOAT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CZ THE GOAT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CZ THE GOAT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CZ THE GOAT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.65%
|30 днів
|$ 0
|+4.40%
|60 днів
|$ 0
|-4.45%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CZ THE GOAT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.20%
+0.65%
+7.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CZ, you’re the GOAT! We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ’s name ringing on Binance Smart Chain When CZ left the CEO throne at BINANCE, he didn’t just exit; he high-fived the crypto universe, slapped the DeFi dream awake, and built the swankiest crypto CEX in the galaxy. Dude’s the Elon Musk of crypto, making our heads spin with volume! CZ, you’re the GOAT we never knew we needed. We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ’s name ringing on Binance Smart Chain like it’s the hottest party in town! #CZMagic #SAFU4EVA #TheGOAT” Investors can confidently participate in this revolutionary project knowing the liquidity pool is locked, preventing the chances of a rug pull.
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