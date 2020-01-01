Токеноміка CZ on Hyperliquid (CZ) Дізнайтеся ключову інформацію про CZ on Hyperliquid (CZ), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація CZ on Hyperliquid (CZ) CZ is a leading memecoin on the Hyperliquid platform, consistently ranking within the top 10 in trading volume since its inception. The token pays homage to Changpeng Zhao (CZ), the former CEO of Binance, acknowledging his significant impact on the crypto industry. CZ on Hyperliquid has been running a countdown since the day it was released. The project is spearheaded by NMTD, a prominent figure in the Hyperliquid community and co-creator of HyperFUN, which is already listed on CoinGecko. CZ holders benefit from regular airdrops of new tokens released on Hyperliquid, enhancing the token's value proposition. Additionally, a swap page for CZ is currently in development on the testnet, set to launch when Hyperliquid fully adopts EVM compatibility, further expanding the token's utility. Офіційний вебсайт: https://czre.lease/ Купити CZ зараз!

Токеноміка та аналіз ціни CZ on Hyperliquid (CZ) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена CZ on Hyperliquid (CZ), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 576,69K $ 576,69K $ 576,69K Загальна пропозиція: $ 4,43M $ 4,43M $ 4,43M Циркуляційна пропозиція: $ 4,43M $ 4,43M $ 4,43M FDV (повністю розведена вартість): $ 576,69K $ 576,69K $ 576,69K Історичний максимум: $ 0,800928 $ 0,800928 $ 0,800928 Історичний мінімум: $ 0,107921 $ 0,107921 $ 0,107921 Поточна ціна: $ 0,130075 $ 0,130075 $ 0,130075 Дізнайтеся більше про ціну CZ on Hyperliquid (CZ)

Токеноміка CZ on Hyperliquid (CZ): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки CZ on Hyperliquid (CZ) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CZ, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CZ, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CZ, досліджуйте ціну токена CZ в реальному часі!

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