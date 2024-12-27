Сьогоднішня ціна CZ on Hyperliquid (CZ)

Поточна ціна CZ on Hyperliquid (CZ) сьогодні становить 0.325015 USD з ринковою капіталізацією $ 1.44M USD. Ціна CZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CZ on Hyperliquid:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.23K USD

- зміна ціни CZ on Hyperliquid протягом дня — -0.31%

- циркуляційна пропозиція – 4.43M USD

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