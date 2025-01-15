Ціна CYRUS (CRS)
Поточна ціна CYRUS (CRS) сьогодні становить 0.00513824 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CYRUS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.99K USD
- зміна ціни CYRUS протягом дня — -8.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін CRS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CRS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CYRUS до USD становила $ -0.00045127131302002.
За останні 30 днів зміна ціни CYRUS до USD становила $ -0.0002839442.
За останні 60 днів зміна ціни CYRUS до USD становила $ -0.0016614170.
За останні 90 днів зміна ціни CYRUS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00045127131302002
|-8.07%
|30 днів
|$ -0.0002839442
|-5.52%
|60 днів
|$ -0.0016614170
|-32.33%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CYRUS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-8.07%
+98.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CRS до AUD
A$0.0082725664
|1 CRS до GBP
￡0.0041619744
|1 CRS до EUR
€0.0049840928
|1 CRS до USD
$0.00513824
|1 CRS до MYR
RM0.02312208
|1 CRS до TRY
₺0.1822533728
|1 CRS до JPY
¥0.8119446848
|1 CRS до RUB
₽0.5311912512
|1 CRS до INR
₹0.4445091424
|1 CRS до IDR
Rp84.2334291456
|1 CRS до PHP
₱0.3018202176
|1 CRS до EGP
￡E.0.259224208
|1 CRS до BRL
R$0.031086352
|1 CRS до CAD
C$0.0073476832
|1 CRS до BDT
৳0.6249641312
|1 CRS до NGN
₦7.9786076896
|1 CRS до UAH
₴0.2173989344
|1 CRS до VES
Bs0.27232672
|1 CRS до PKR
Rs1.432027488
|1 CRS до KZT
₸2.7272750272
|1 CRS до THB
฿0.1781941632
|1 CRS до TWD
NT$0.1694591552
|1 CRS до CHF
Fr0.0046757984
|1 CRS до HKD
HK$0.0399755072
|1 CRS до MAD
.د.م0.0517420768