Сьогоднішня ціна CYRUS (CRS)

Поточна ціна CYRUS (CRS) сьогодні становить 0.00513824 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CRS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CYRUS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.99K USD

- зміна ціни CYRUS протягом дня — -8.07%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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