Сьогоднішня ціна Cyphomancer (42)

Поточна ціна Cyphomancer (42) сьогодні становить 0.0013949 USD з ринковою капіталізацією $ 1.28M USD. Ціна 42 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cyphomancer:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 116.13K USD

- зміна ціни Cyphomancer протягом дня — +28.30%

- циркуляційна пропозиція – 929.88M USD

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