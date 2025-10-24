Інформація щодо ціни Cypherspace (CYPHER) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00001524 $ 0,00001524 $ 0,00001524 Мін. за 24 год $ 0,00001625 $ 0,00001625 $ 0,00001625 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00001524$ 0,00001524 $ 0,00001524 Макс. за 24 год $ 0,00001625$ 0,00001625 $ 0,00001625 Рекордний максимум $ 0,00201261$ 0,00201261 $ 0,00201261 Найнижча ціна $ 0,00001398$ 0,00001398 $ 0,00001398 Зміна ціни (за 1 год) -1,40% Зміна ціни (1 дн.) +2,60% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,86% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,86%

Актуальна ціна Cypherspace (CYPHER) становить $0,000016. За останні 24 години CYPHER торгувався між мінімумом у $ 0,00001524 і максимумом у $ 0,00001625, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CYPHER становить $ 0,00201261, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001398.

Що стосується короткострокових результатів, то CYPHER змінився на -1,40% за останню годину, +2,60% за 24 години та на +2,86% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Cypherspace (CYPHER)

Ринкова капіталізація $ 15,99K$ 15,99K $ 15,99K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15,99K$ 15,99K $ 15,99K Циркуляційне постачання 999,58M 999,58M 999,58M Загальна пропозиція 999 576 196,492234 999 576 196,492234 999 576 196,492234

Поточна ринкова капіталізація Cypherspace — $ 15,99K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CYPHER — 999,58M, зі загальною пропозицією 999576196.492234. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,99K.