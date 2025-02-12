Ціна CyPepe (CYPEPE)
Поточна ціна CyPepe (CYPEPE) сьогодні становить 0.00001195 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CYPEPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CyPepe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.44 USD
- зміна ціни CyPepe протягом дня — -4.90%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CyPepe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CyPepe до USD становила $ -0.0000087483.
За останні 60 днів зміна ціни CyPepe до USD становила $ -0.0000095689.
За останні 90 днів зміна ціни CyPepe до USD становила $ -0.000030742876604716215.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.90%
|30 днів
|$ -0.0000087483
|-73.20%
|60 днів
|$ -0.0000095689
|-80.07%
|90 днів
|$ -0.000030742876604716215
|-72.00%
Останній аналіз цін CyPepe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.19%
-4.90%
-39.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CyPepe (CYPEPE) is a cyborg hybrid pepe meme token on the ethereum network
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