Токеноміка CyOp New Era (CYOP) Дізнайтеся ключову інформацію про CyOp New Era (CYOP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація CyOp New Era (CYOP) CyOp is a decentralized experiment merging AI and human governance to manage a crypto investment fund. Holders of the $CyOp token participate in a DAO that competes directly with an evolving AI trading bot, creating a gamified test of human vs. machine decision-making. The project includes staking, governance voting, and technical analysis tools, offering both utility and active community involvement. Офіційний вебсайт: https://www.cyop.ai/ Whitepaper: https://www.cyop.ai/Gridpaper.pdf Купити CYOP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни CyOp New Era (CYOP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена CyOp New Era (CYOP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 135,34K $ 135,34K $ 135,34K Загальна пропозиція: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Циркуляційна пропозиція: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 135,34K $ 135,34K $ 135,34K Історичний максимум: $ 0,376367 $ 0,376367 $ 0,376367 Історичний мінімум: $ 0,098797 $ 0,098797 $ 0,098797 Поточна ціна: $ 0,135341 $ 0,135341 $ 0,135341 Дізнайтеся більше про ціну CyOp New Era (CYOP)

Токеноміка CyOp New Era (CYOP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки CyOp New Era (CYOP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CYOP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CYOP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CYOP, досліджуйте ціну токена CYOP в реальному часі!

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