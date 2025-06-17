Сьогоднішня ціна CyOp New Era (CYOP)

Поточна ціна CyOp New Era (CYOP) сьогодні становить 0,227885 USD з ринковою капіталізацією $ 227,89K USD. Ціна CYOP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CyOp New Era:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни CyOp New Era протягом дня — +6,60%

- циркуляційна пропозиція – 1,00M USD

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