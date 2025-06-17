Ціна CyOp New Era (CYOP)
Поточна ціна CyOp New Era (CYOP) сьогодні становить 0,227885 USD з ринковою капіталізацією $ 227,89K USD. Ціна CYOP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CyOp New Era:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни CyOp New Era протягом дня — +6,60%
- циркуляційна пропозиція – 1,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CyOp New Era до USD становила $ +0,01411303.
За останні 30 днів зміна ціни CyOp New Era до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CyOp New Era до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CyOp New Era до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,01411303
|+6,60%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CyOp New Era: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,26%
+6,60%
-6,43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CyOp is a decentralized experiment merging AI and human governance to manage a crypto investment fund. Holders of the $CyOp token participate in a DAO that competes directly with an evolving AI trading bot, creating a gamified test of human vs. machine decision-making. The project includes staking, governance voting, and technical analysis tools, offering both utility and active community involvement.
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