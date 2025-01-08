Сьогоднішня ціна Cykura (CYS)

Поточна ціна Cykura (CYS) сьогодні становить 0.00528164 USD з ринковою капіталізацією $ 61.42K USD. Ціна CYS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cykura:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.32K USD

- зміна ціни Cykura протягом дня — -7.62%

- циркуляційна пропозиція – 11.63M USD

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