Ціна Cykura (CYS)
Поточна ціна Cykura (CYS) сьогодні становить 0.00528164 USD з ринковою капіталізацією $ 61.42K USD. Ціна CYS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cykura:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.32K USD
- зміна ціни Cykura протягом дня — -7.62%
- циркуляційна пропозиція – 11.63M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cykura до USD становила $ -0.000436056070366808.
За останні 30 днів зміна ціни Cykura до USD становила $ -0.0007096717.
За останні 60 днів зміна ціни Cykura до USD становила $ -0.0003702994.
За останні 90 днів зміна ціни Cykura до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000436056070366808
|-7.62%
|30 днів
|$ -0.0007096717
|-13.43%
|60 днів
|$ -0.0003702994
|-7.01%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cykura: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.77%
-7.62%
-6.06%
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