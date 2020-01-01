Токеноміка CYI by Virtuals (CYI) Дізнайтеся ключову інформацію про CYI by Virtuals (CYI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація CYI by Virtuals (CYI) This is an AI agent on Virtuals like Luna and Aixbt. It has over $3m market cap and is in top 1% of virtuals tokens. The CYI token is the first defi token and supports training of the AI agent on curated defi and yield farm information daily. The AI agent is already acting autonomously in cryptotwitter and will be building capabilities over next few weeks. We anticipate in early 2025 the AI agent will be controlling its own wallet and capable to provide yield farming revenue to holders. Офіційний вебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/558 Купити CYI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни CYI by Virtuals (CYI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена CYI by Virtuals (CYI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 894,14K $ 894,14K $ 894,14K Загальна пропозиція: $ 996,01M $ 996,01M $ 996,01M Циркуляційна пропозиція: $ 996,01M $ 996,01M $ 996,01M FDV (повністю розведена вартість): $ 894,14K $ 894,14K $ 894,14K Історичний максимум: $ 0,00863419 $ 0,00863419 $ 0,00863419 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00089886 $ 0,00089886 $ 0,00089886 Дізнайтеся більше про ціну CYI by Virtuals (CYI)

Токеноміка CYI by Virtuals (CYI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки CYI by Virtuals (CYI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CYI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CYI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CYI, досліджуйте ціну токена CYI в реальному часі!

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