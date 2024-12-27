Ціна CYI by Virtuals (CYI)
Поточна ціна CYI by Virtuals (CYI) сьогодні становить 0.00196029 USD з ринковою капіталізацією $ 1.95M USD. Ціна CYI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CYI by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.23K USD
- зміна ціни CYI by Virtuals протягом дня — +27.90%
- циркуляційна пропозиція – 996.01M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CYI by Virtuals до USD становила $ +0.00042767.
За останні 30 днів зміна ціни CYI by Virtuals до USD становила $ -0.0008299948.
За останні 60 днів зміна ціни CYI by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CYI by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00042767
|+27.90%
|30 днів
|$ -0.0008299948
|-42.34%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CYI by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.18%
+27.90%
+40.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This is an AI agent on Virtuals like Luna and Aixbt. It has over $3m market cap and is in top 1% of virtuals tokens. The CYI token is the first defi token and supports training of the AI agent on curated defi and yield farm information daily. The AI agent is already acting autonomously in cryptotwitter and will be building capabilities over next few weeks. We anticipate in early 2025 the AI agent will be controlling its own wallet and capable to provide yield farming revenue to holders.
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