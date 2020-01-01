Токеноміка Cygnus Finance Global USD (CGUSD)

Токеноміка Cygnus Finance Global USD (CGUSD)

Дізнайтеся ключову інформацію про Cygnus Finance Global USD (CGUSD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Cygnus Finance Global USD (CGUSD)

Cygnus Finance is a RWA stablecoin protocol built on pure, short-term U.S. debt assets. It is also the first native interest-bearing stablecoin protocol and the first native RWA protocol on Base.

Офіційний вебсайт:
https://www.cygnus.finance/
Whitepaper:
https://wiki.cygnus.finance/whitepaper/

Токеноміка та аналіз ціни Cygnus Finance Global USD (CGUSD)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Cygnus Finance Global USD (CGUSD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Загальна пропозиція:
$ 72,85M
$ 72,85M$ 72,85M
Циркуляційна пропозиція:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (повністю розведена вартість):
$ 72,59M
$ 72,59M$ 72,59M
Історичний максимум:
$ 1,089
$ 1,089$ 1,089
Історичний мінімум:
$ 0,781549
$ 0,781549$ 0,781549
Поточна ціна:
$ 0,996417
$ 0,996417$ 0,996417

Токеноміка Cygnus Finance Global USD (CGUSD): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Cygnus Finance Global USD (CGUSD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів CGUSD, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CGUSD, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку CGUSD, досліджуйте ціну токена CGUSD в реальному часі!

Прогноз ціни CGUSD

Хочете знати, куди рухається CGUSD? Наша сторінка прогнозу ціни CGUSD поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.