Сьогоднішня ціна Cygnus Finance Global USD (CGUSD)

Поточна ціна Cygnus Finance Global USD (CGUSD) сьогодні становить 0.99428 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CGUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cygnus Finance Global USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.57 USD

- зміна ціни Cygnus Finance Global USD протягом дня — -0.40%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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