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Ціна Cygnus Finance Global USD (CGUSD)

USD

Графік ціни Cygnus Finance Global USD (CGUSD) в реальному часі

$0.99428
$0.99428$0.99428
-0.40%(1D)

Сьогоднішня ціна Cygnus Finance Global USD (CGUSD)

Поточна ціна Cygnus Finance Global USD (CGUSD) сьогодні становить 0.99428 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CGUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cygnus Finance Global USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.57 USD
- зміна ціни Cygnus Finance Global USD протягом дня — -0.40%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Cygnus Finance Global USD (CGUSD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cygnus Finance Global USD до USD становила $ -0.0039978833137771.
За останні 30 днів зміна ціни Cygnus Finance Global USD до USD становила $ +0.0028589527.
За останні 60 днів зміна ціни Cygnus Finance Global USD до USD становила $ +0.0017602733.
За останні 90 днів зміна ціни Cygnus Finance Global USD до USD становила $ +0.0063602524923079.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0039978833137771-0.40%
30 днів$ +0.0028589527+0.29%
60 днів$ +0.0017602733+0.18%
90 днів$ +0.0063602524923079+0.64%

Аналіз цін Cygnus Finance Global USD (CGUSD)

Останній аналіз цін Cygnus Finance Global USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.990063
$ 0.990063$ 0.990063

$ 0.99925
$ 0.99925$ 0.99925

$ 1.065
$ 1.065$ 1.065

-0.01%

-0.40%

+0.88%

Ринкова інформація Cygnus Finance Global USD (CGUSD)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.57
$ 3.57$ 3.57

0.00
0.00 0.00

Що таке Cygnus Finance Global USD ( CGUSD)

Cygnus Finance is a RWA stablecoin protocol built on pure, short-term U.S. debt assets. It is also the first native interest-bearing stablecoin protocol and the first native RWA protocol on Base.

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Ресурс Cygnus Finance Global USD (CGUSD)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

CGUSD до місцевих валют

1 CGUSD до AUD
A$1.590848
1 CGUSD до GBP
0.795424
1 CGUSD до EUR
0.9545088
1 CGUSD до USD
$0.99428
1 CGUSD до MYR
RM4.4543744
1 CGUSD до TRY
35.1279124
1 CGUSD до JPY
¥157.2652676
1 CGUSD до RUB
106.63653
1 CGUSD до INR
85.309224
1 CGUSD до IDR
Rp16,036.7719484
1 CGUSD до PHP
57.9864096
1 CGUSD до EGP
￡E.50.3503392
1 CGUSD до BRL
R$6.065108
1 CGUSD до CAD
C$1.4218204
1 CGUSD до BDT
121.103304
1 CGUSD до NGN
1,536.7492252
1 CGUSD до UAH
42.0679868
1 CGUSD до VES
Bs52.69684
1 CGUSD до PKR
Rs277.0262936
1 CGUSD до KZT
525.7951496
1 CGUSD до THB
฿34.3623168
1 CGUSD до TWD
NT$32.5427844
1 CGUSD до CHF
Fr0.894852
1 CGUSD до HKD
HK$7.7255556
1 CGUSD до MAD
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