Ціна Cygnus Finance Global USD (CGUSD)
Поточна ціна Cygnus Finance Global USD (CGUSD) сьогодні становить 0.99428 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CGUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cygnus Finance Global USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.57 USD
- зміна ціни Cygnus Finance Global USD протягом дня — -0.40%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cygnus Finance Global USD до USD становила $ -0.0039978833137771.
За останні 30 днів зміна ціни Cygnus Finance Global USD до USD становила $ +0.0028589527.
За останні 60 днів зміна ціни Cygnus Finance Global USD до USD становила $ +0.0017602733.
За останні 90 днів зміна ціни Cygnus Finance Global USD до USD становила $ +0.0063602524923079.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0039978833137771
|-0.40%
|30 днів
|$ +0.0028589527
|+0.29%
|60 днів
|$ +0.0017602733
|+0.18%
|90 днів
|$ +0.0063602524923079
|+0.64%
Останній аналіз цін Cygnus Finance Global USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-0.40%
+0.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cygnus Finance is a RWA stablecoin protocol built on pure, short-term U.S. debt assets. It is also the first native interest-bearing stablecoin protocol and the first native RWA protocol on Base.
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