Ціна cYFI (CYFI)
Поточна ціна cYFI (CYFI) сьогодні становить 153.46 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CYFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності cYFI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни cYFI протягом дня — -1.56%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни cYFI до USD становила $ -2.437898399766.
За останні 30 днів зміна ціни cYFI до USD становила $ -23.2003436820.
За останні 60 днів зміна ціни cYFI до USD становила $ +5.4960931700.
За останні 90 днів зміна ціни cYFI до USD становила $ +58.14648145835586.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -2.437898399766
|-1.56%
|30 днів
|$ -23.2003436820
|-15.11%
|60 днів
|$ +5.4960931700
|+3.58%
|90 днів
|$ +58.14648145835586
|+61.01%
Останній аналіз цін cYFI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.19%
-1.56%
-8.70%
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