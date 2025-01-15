Ціна Cyclone Protocol (CYC)
Поточна ціна Cyclone Protocol (CYC) сьогодні становить 13.65 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CYC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cyclone Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.33 USD
- зміна ціни Cyclone Protocol протягом дня — +4.51%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін CYC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CYC.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cyclone Protocol до USD становила $ +0.588597.
За останні 30 днів зміна ціни Cyclone Protocol до USD становила $ -3.7807810950.
За останні 60 днів зміна ціни Cyclone Protocol до USD становила $ -0.7054128900.
За останні 90 днів зміна ціни Cyclone Protocol до USD становила $ -1.040414266683552.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.588597
|+4.51%
|30 днів
|$ -3.7807810950
|-27.69%
|60 днів
|$ -0.7054128900
|-5.16%
|90 днів
|$ -1.040414266683552
|-7.08%
Останній аналіз цін Cyclone Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.66%
+4.51%
-10.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cyclone is a multi-chain, non-custodial, privacy-preserving protocol. Cyclone applies zkSNARKs to enable transactional privacy by breaking the on-chain link between depositor and recipient addresses. It uses a smart contract that accepts coins/tokens deposits, which can be withdrawn by a different address. Whenever an asset is withdrawn from Cyclone, there is no way to link the withdrawal to the deposit for absolute privacy.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CYC до AUD
A$21.9765
|1 CYC до GBP
￡11.0565
|1 CYC до EUR
€13.2405
|1 CYC до USD
$13.65
|1 CYC до MYR
RM61.425
|1 CYC до TRY
₺484.1655
|1 CYC до JPY
¥2,156.973
|1 CYC до RUB
₽1,411.137
|1 CYC до INR
₹1,180.8615
|1 CYC до IDR
Rp223,770.456
|1 CYC до PHP
₱801.801
|1 CYC до EGP
￡E.688.6425
|1 CYC до BRL
R$82.5825
|1 CYC до CAD
C$19.5195
|1 CYC до BDT
৳1,660.2495
|1 CYC до NGN
₦21,195.5835
|1 CYC до UAH
₴577.5315
|1 CYC до VES
Bs723.45
|1 CYC до PKR
Rs3,804.255
|1 CYC до KZT
₸7,245.147
|1 CYC до THB
฿473.382
|1 CYC до TWD
NT$450.177
|1 CYC до CHF
Fr12.4215
|1 CYC до HKD
HK$106.197
|1 CYC до MAD
.د.م137.4555