Сьогоднішня ціна Cyclo cyWETH

Поточна ціна Cyclo cyWETH (CYWETH) сьогодні становить $ 0,31541, зі зміною 0,32% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CYWETH до USD становить $ 0,31541 за CYWETH.

Cyclo cyWETH наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 33 117, з циркуляційною пропозицією у 105,00K CYWETH. Протягом останніх 24 годин CYWETH торгувався між $ 0,315342 (мінімум) та $ 0,315418 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,679462, тоді як історичний мінімум — $ 0,171952.

У короткостроковій динаміці CYWETH змінився на +0,00% за останню годину та на -0,86% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,24.

Ринкова інформація щодо Cyclo cyWETH (CYWETH)

Ринкова капіталізація $ 33,12K$ 33,12K $ 33,12K Обсяг (за 24 год) $ 1,24$ 1,24 $ 1,24 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 33,12K$ 33,12K $ 33,12K Циркуляційне постачання 105,00K 105,00K 105,00K Загальна пропозиція 104 997,3765698603 104 997,3765698603 104 997,3765698603

Поточна ринкова капіталізація Cyclo cyWETH — $ 33,12K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,24. Циркуляційна пропозиція CYWETH — 105,00K, зі загальною пропозицією 104997.3765698603. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 33,12K.