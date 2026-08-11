Сьогоднішня ціна Cyclo cysFLR

Поточна ціна Cyclo cysFLR (CYSFLR) сьогодні становить $ 0,088205, зі зміною 0,40% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CYSFLR до USD становить $ 0,088205 за CYSFLR.

Cyclo cysFLR наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 28 082, з циркуляційною пропозицією у 318,37K CYSFLR. Протягом останніх 24 годин CYSFLR торгувався між $ 0,086965 (мінімум) та $ 0,08861 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,331135, тоді як історичний мінімум — $ 0,085499.

У короткостроковій динаміці CYSFLR змінився на -- за останню годину та на -0,72% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,49.

Ринкова інформація щодо Cyclo cysFLR (CYSFLR)

Ринкова капіталізація $ 28,08K$ 28,08K $ 28,08K Обсяг (за 24 год) $ 2,49$ 2,49 $ 2,49 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 28,08K$ 28,08K $ 28,08K Циркуляційне постачання 318,37K 318,37K 318,37K Загальна пропозиція 318 371,5132060542 318 371,5132060542 318 371,5132060542

Поточна ринкова капіталізація Cyclo cysFLR — $ 28,08K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,49. Циркуляційна пропозиція CYSFLR — 318,37K, зі загальною пропозицією 318371.5132060542. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 28,08K.