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Поточна ціна Cyclo cysFLR сьогодні становить 0,088205 USD. Ринкова капіталізація CYSFLR становить 28 082 USD. Відстежуйте оновлення цін CYSFLR до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Cyclo cysFLR сьогодні становить 0,088205 USD. Ринкова капіталізація CYSFLR становить 28 082 USD. Відстежуйте оновлення цін CYSFLR до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про CYSFLR

Інформація про ціну CYSFLR

Що таке CYSFLR

Офіційний вебсайт CYSFLR

Токеноміка CYSFLR

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Ціна Cyclo cysFLR (CYSFLR)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 CYSFLR до USD:

$0,088205
$0,088205$0,088205
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Cyclo cysFLR (CYSFLR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:43:22 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Cyclo cysFLR

Поточна ціна Cyclo cysFLR (CYSFLR) сьогодні становить $ 0,088205, зі зміною 0,40% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CYSFLR до USD становить $ 0,088205 за CYSFLR.

Cyclo cysFLR наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 28 082, з циркуляційною пропозицією у 318,37K CYSFLR. Протягом останніх 24 годин CYSFLR торгувався між $ 0,086965 (мінімум) та $ 0,08861 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,331135, тоді як історичний мінімум — $ 0,085499.

У короткостроковій динаміці CYSFLR змінився на -- за останню годину та на -0,72% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,49.

Ринкова інформація щодо Cyclo cysFLR (CYSFLR)

$ 28,08K
$ 28,08K$ 28,08K

$ 2,49
$ 2,49$ 2,49

$ 28,08K
$ 28,08K$ 28,08K

318,37K
318,37K 318,37K

318 371,5132060542
318 371,5132060542 318 371,5132060542

Поточна ринкова капіталізація Cyclo cysFLR — $ 28,08K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,49. Циркуляційна пропозиція CYSFLR — 318,37K, зі загальною пропозицією 318371.5132060542. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 28,08K.

Історія ціни Cyclo cysFLR у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,086965
$ 0,086965$ 0,086965
Мін. за 24 год
$ 0,08861
$ 0,08861$ 0,08861
Макс. за 24 год

$ 0,086965
$ 0,086965$ 0,086965

$ 0,08861
$ 0,08861$ 0,08861

$ 0,331135
$ 0,331135$ 0,331135

$ 0,085499
$ 0,085499$ 0,085499

--

+0,40%

-0,72%

-0,72%

Історія ціни Cyclo cysFLR (CYSFLR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cyclo cysFLR до USD становила $ +0,00035155.
За останні 30 днів зміна ціни Cyclo cysFLR до USD становила $ -0,0085980999.
За останні 60 днів зміна ціни Cyclo cysFLR до USD становила $ -0,0231347072.
За останні 90 днів зміна ціни Cyclo cysFLR до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00035155+0,40%
30 днів$ -0,0085980999-9,74%
60 днів$ -0,0231347072-26,22%
90 днів----

Прогноз ціни Cyclo cysFLR

Прогноз ціни Cyclo cysFLR (CYSFLR) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CYSFLR у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Cyclo cysFLR (CYSFLR) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Cyclo cysFLR потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Cyclo cysFLR у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CYSFLR на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Cyclo cysFLR.

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Ресурс Cyclo cysFLR (CYSFLR)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Flare Network EcosystemSynthetic

Про Cyclo cysFLR

Яка зараз ціна торгівлі Cyclo cysFLR?

Поточна ціна торгівлі Cyclo cysFLR становить ₴3.88825640997770080000, оновлюється в реальному часі. Ця ціна відображає агреговані дані з кількох ринків, забезпечуючи точне відображення глобального попиту та пропозиції.

Яка обсяг торгівлі CYSFLR?

CYSFLR зафіксував 24-годинний обсяг торгівлі у розмірі ₴--. Цей показник важливий для оцінки ліквідності — більший обсяг, як правило, свідчить про більш активні ринки та більш плавну виконання замовлень.

Які цінові показники Cyclo cysFLR сьогодні?

За останні 24 години Cyclo cysFLR зазнав зміни ціни на 0.40%. Позитивна тенденція вказує на більший попит, тоді як негативна тенденція може свідчити про короткостроковий тиск продавців або загальний спад на ринку.

У якому діапазоні цін торгується Cyclo cysFLR сьогодні?

Протягом останнього дня Cyclo cysFLR коливався між ₴3.83359467936863840000 і ₴3.9061096365072736000, що дає трейдерам уявлення про внутрішньоденну волатильність та потенційні рівні підтримки й опору.

Люди також запитують: Інші запитання про Cyclo cysFLR

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 20:43:22 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Cyclo cysFLR (CYSFLR)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Cyclo cysFLR

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