Ціна Cyclix Games (CYG)
Поточна ціна Cyclix Games (CYG) сьогодні становить 0.825904 USD з ринковою капіталізацією $ 12.08M USD. Ціна CYG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cyclix Games:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.42K USD
- зміна ціни Cyclix Games протягом дня — -4.67%
- циркуляційна пропозиція – 14.63M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cyclix Games до USD становила $ -0.0404637950606791.
За останні 30 днів зміна ціни Cyclix Games до USD становила $ -0.3100239617.
За останні 60 днів зміна ціни Cyclix Games до USD становила $ -0.2593836580.
За останні 90 днів зміна ціни Cyclix Games до USD становила $ +0.50238746159460426.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0404637950606791
|-4.67%
|30 днів
|$ -0.3100239617
|-37.53%
|60 днів
|$ -0.2593836580
|-31.40%
|90 днів
|$ +0.50238746159460426
|+155.29%
Останній аналіз цін Cyclix Games: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.59%
-4.67%
-27.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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