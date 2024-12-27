Сьогоднішня ціна Cyclix Games (CYG)

Поточна ціна Cyclix Games (CYG) сьогодні становить 0.825904 USD з ринковою капіталізацією $ 12.08M USD. Ціна CYG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cyclix Games:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.42K USD

- зміна ціни Cyclix Games протягом дня — -4.67%

- циркуляційна пропозиція – 14.63M USD

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