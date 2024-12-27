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Ціна Cyclix Games (CYG)

USD

Графік ціни Cyclix Games (CYG) в реальному часі

$0.825904
$0.825904$0.825904
-4.60%(1D)

Сьогоднішня ціна Cyclix Games (CYG)

Поточна ціна Cyclix Games (CYG) сьогодні становить 0.825904 USD з ринковою капіталізацією $ 12.08M USD. Ціна CYG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cyclix Games:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.42K USD
- зміна ціни Cyclix Games протягом дня — -4.67%
- циркуляційна пропозиція – 14.63M USD

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Цінові показники Cyclix Games (CYG) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cyclix Games до USD становила $ -0.0404637950606791.
За останні 30 днів зміна ціни Cyclix Games до USD становила $ -0.3100239617.
За останні 60 днів зміна ціни Cyclix Games до USD становила $ -0.2593836580.
За останні 90 днів зміна ціни Cyclix Games до USD становила $ +0.50238746159460426.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0404637950606791-4.67%
30 днів$ -0.3100239617-37.53%
60 днів$ -0.2593836580-31.40%
90 днів$ +0.50238746159460426+155.29%

Аналіз цін Cyclix Games (CYG)

Останній аналіз цін Cyclix Games: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.78531
$ 0.78531$ 0.78531

$ 0.870223
$ 0.870223$ 0.870223

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

+1.59%

-4.67%

-27.13%

Ринкова інформація Cyclix Games (CYG)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 12.08M
$ 12.08M$ 12.08M

$ 21.42K
$ 21.42K$ 21.42K

14.63M
14.63M 14.63M

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Ресурс Cyclix Games (CYG)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

CYG до місцевих валют

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1 CYG до GBP
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1 CYG до EUR
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1 CYG до USD
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1 CYG до MYR
RM3.69179088
1 CYG до TRY
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