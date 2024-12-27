Сьогоднішня ціна Cyborgism (CYBORGISM)

Поточна ціна Cyborgism (CYBORGISM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 143.84K USD. Ціна CYBORGISM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cyborgism:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.70K USD

- зміна ціни Cyborgism протягом дня — +2.53%

- циркуляційна пропозиція – 999.14M USD

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