Сьогоднішня ціна Cyberyen (CY)

Поточна ціна Cyberyen (CY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cyberyen:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.80 USD

- зміна ціни Cyberyen протягом дня — -4.78%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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