Ціна Cybertrader AI (CYB)
Поточна ціна Cybertrader AI (CYB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 219.89K USD. Ціна CYB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cybertrader AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 190.41K USD
- зміна ціни Cybertrader AI протягом дня — -23.12%
- циркуляційна пропозиція – 975.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cybertrader AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cybertrader AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cybertrader AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cybertrader AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-23.12%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cybertrader AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-16.95%
-23.12%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CyberTrader combines an intelligent AI trading assistant with powerful Solana trading tools. The AI agent helps you analyze tokens, understand market sentiment, and execute trading strategies through natural conversation. Connect your Solana wallet to start interacting with CyberTrader Chat with the AI agent about any token, market trends, or trading strategies Get real-time analysis and insights through natural conversation Execute trades and set up monitoring based on the agent's recommendations
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