Сьогоднішня ціна CyberPixels (CYPX)

Поточна ціна CyberPixels (CYPX) сьогодні становить 0.00197024 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CYPX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CyberPixels:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.34K USD

- зміна ціни CyberPixels протягом дня — +10.40%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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