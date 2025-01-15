Ціна CyberPixels (CYPX)
Поточна ціна CyberPixels (CYPX) сьогодні становить 0.00197024 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CYPX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CyberPixels:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.34K USD
- зміна ціни CyberPixels протягом дня — +10.40%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CyberPixels до USD становила $ +0.00018564.
За останні 30 днів зміна ціни CyberPixels до USD становила $ -0.0005727198.
За останні 60 днів зміна ціни CyberPixels до USD становила $ +0.0068113689.
За останні 90 днів зміна ціни CyberPixels до USD становила $ +0.0015977906144232179.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00018564
|+10.40%
|30 днів
|$ -0.0005727198
|-29.06%
|60 днів
|$ +0.0068113689
|+345.71%
|90 днів
|$ +0.0015977906144232179
|+429.00%
Останній аналіз цін CyberPixels: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.90%
+10.40%
-14.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CyberVerse is an open-world, pixel-based game filled with various opportunities to explore, play, earn and have some fun! Our plan is to have an open world pixel game, fit with blockchain integration to allow for unique player experiences using Ergo Blockchain (by having NFT integrations, custom tokens, in-game marketplace integrated with Ergo blockchain, etc). Not only will this increase player satisfaction, it will allow us to tailor unique experiences to community members who have purchased our NFTs. The CyberCity will be a city available to all, however, holders of CyberCitizens will have special privileges, early access for the early versions of the game and access to special areas! Within the city, depending on your seniority and if you hold CyberCitizen NFT, you will be able to access special areas. While taking a stroll through the streets of CyberCity, you will also find a variety of jobs (mini games) to take part in, these jobs will be one of many ways to earn Cyberverse token $CYPX.
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