Сьогоднішня ціна Cyberperp (CYB)

Поточна ціна Cyberperp (CYB) сьогодні становить 1.92 USD з ринковою капіталізацією $ 2.38M USD. Ціна CYB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cyberperp:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.36K USD

- зміна ціни Cyberperp протягом дня — +6.30%

- циркуляційна пропозиція – 1.24M USD

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