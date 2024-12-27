Ціна Cyberperp (CYB)
Поточна ціна Cyberperp (CYB) сьогодні становить 1.92 USD з ринковою капіталізацією $ 2.38M USD. Ціна CYB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cyberperp:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.36K USD
- зміна ціни Cyberperp протягом дня — +6.30%
- циркуляційна пропозиція – 1.24M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cyberperp до USD становила $ +0.113916.
За останні 30 днів зміна ціни Cyberperp до USD становила $ +0.7229034240.
За останні 60 днів зміна ціни Cyberperp до USD становила $ +2.7927816960.
За останні 90 днів зміна ціни Cyberperp до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.113916
|+6.30%
|30 днів
|$ +0.7229034240
|+37.65%
|60 днів
|$ +2.7927816960
|+145.46%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cyberperp: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+6.01%
+6.30%
+15.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cyberperp is a decentralized spot and perpetual exchange built on the Iota EVM, tailored for traders seeking low swap fees and minimal price impact on trades. As a fork of GMX, Cyberperp inherits robust features and introduces specialized functionalities optimized for the Iota EVM ecosystem. This platform uniquely supports trading via a multi-asset liquidity pool, which not only facilitates trades but also rewards liquidity providers with fees from market making, swaps, and leveraged trading.
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