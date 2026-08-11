Яка зараз ціна CyberKongz?

CyberKongz торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -2.00% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як KONG порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -2.00% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо KONG перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як CyberKongz виглядає у порівнянні з токенами категорії NFT,Ethereum Ecosystem,Airdropped Tokens by NFT Projects?

У сегменті NFT,Ethereum Ecosystem,Airdropped Tokens by NFT Projects KONG демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація CyberKongz?

Ринкова капіталізація ₴10976031.42425891616000 розташовує KONG на #4437 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують KONG?

CyberKongz згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку KONG?

З 385500000.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.