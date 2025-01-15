Ціна CyberHarbor (CHT)
Поточна ціна CyberHarbor (CHT) сьогодні становить 6.75 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CyberHarbor:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.73K USD
- зміна ціни CyberHarbor протягом дня — -6.84%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін CHT до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CHT.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CyberHarbor до USD становила $ -0.495733270178995.
За останні 30 днів зміна ціни CyberHarbor до USD становила $ -5.6796545250.
За останні 60 днів зміна ціни CyberHarbor до USD становила $ -4.5688016250.
За останні 90 днів зміна ціни CyberHarbor до USD становила $ -3.668299116008152.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.495733270178995
|-6.84%
|30 днів
|$ -5.6796545250
|-84.14%
|60 днів
|$ -4.5688016250
|-67.68%
|90 днів
|$ -3.668299116008152
|-35.21%
Останній аналіз цін CyberHarbor: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-6.84%
-47.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CyberHarbor is a multi-chain decentralized monitoring network that detects threats and anomalies on DeFi, oracles, governance, cross-chain bridges and other Web3 systems in real time by scanning transactions and block-by-block state changes.CyberHarbor scores tokens and establishes a clearer security analysis chart through dimensions such as token transaction information, holder information, and short-term security testing.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CHT до AUD
A$10.8675
|1 CHT до GBP
￡5.4675
|1 CHT до EUR
€6.5475
|1 CHT до USD
$6.75
|1 CHT до MYR
RM30.375
|1 CHT до TRY
₺239.4225
|1 CHT до JPY
¥1,066.635
|1 CHT до RUB
₽697.815
|1 CHT до INR
₹583.9425
|1 CHT до IDR
Rp110,655.72
|1 CHT до PHP
₱396.495
|1 CHT до EGP
￡E.340.5375
|1 CHT до BRL
R$40.8375
|1 CHT до CAD
C$9.6525
|1 CHT до BDT
৳821.0025
|1 CHT до NGN
₦10,481.3325
|1 CHT до UAH
₴285.5925
|1 CHT до VES
Bs357.75
|1 CHT до PKR
Rs1,881.225
|1 CHT до KZT
₸3,582.765
|1 CHT до THB
฿234.09
|1 CHT до TWD
NT$222.615
|1 CHT до CHF
Fr6.1425
|1 CHT до HKD
HK$52.515
|1 CHT до MAD
.د.م67.9725