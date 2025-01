Що таке CyberHarbor ( CHT)

CyberHarbor is a multi-chain decentralized monitoring network that detects threats and anomalies on DeFi, oracles, governance, cross-chain bridges and other Web3 systems in real time by scanning transactions and block-by-block state changes.CyberHarbor scores tokens and establishes a clearer security analysis chart through dimensions such as token transaction information, holder information, and short-term security testing.

Ресурс CyberHarbor (CHT) Whitepaper Офіційний вебсайт