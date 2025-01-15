Ціна CyberFM (CYFM)
Поточна ціна CyberFM (CYFM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CYFM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CyberFM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.25 USD
- зміна ціни CyberFM протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CyberFM до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CyberFM до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CyberFM до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CyberFM до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-49.40%
|60 днів
|$ 0
|+1.08%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CyberFM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+1.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cyber-FM Radio provides listeners access to music that is not normally available within the “Mainstream.” Founded on October 11th, 2007, we have built our reputation in the Music Industry by providing our Listeners with Artists that portray an unmatched talent regularly unavailable until now.
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