Сьогоднішня ціна CyberFi (CFI)

Поточна ціна CyberFi (CFI) сьогодні становить 0.187445 USD з ринковою капіталізацією $ 304.77K USD. Ціна CFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CyberFi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.99K USD

- зміна ціни CyberFi протягом дня — +2.45%

- циркуляційна пропозиція – 1.63M USD

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