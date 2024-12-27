Ціна CyberFi (CFI)
Поточна ціна CyberFi (CFI) сьогодні становить 0.187445 USD з ринковою капіталізацією $ 304.77K USD. Ціна CFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CyberFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.99K USD
- зміна ціни CyberFi протягом дня — +2.45%
- циркуляційна пропозиція – 1.63M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CyberFi до USD становила $ +0.00448982.
За останні 30 днів зміна ціни CyberFi до USD становила $ -0.0005953815.
За останні 60 днів зміна ціни CyberFi до USD становила $ +0.0506688765.
За останні 90 днів зміна ціни CyberFi до USD становила $ +0.0184845963775349.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00448982
|+2.45%
|30 днів
|$ -0.0005953815
|-0.31%
|60 днів
|$ +0.0506688765
|+27.03%
|90 днів
|$ +0.0184845963775349
|+10.94%
Останній аналіз цін CyberFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.67%
+2.45%
+15.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CyberFi is a non-custodial intelligent automation platform that is reshaping the DeFi user experience. From beginners to experts, users can finally automate separate actions and events which makes using DeFi platforms simple and easy to use for the masses, while providing advanced features for professionals. CFi is used for governance, fees and subscriptions on the CyberFi platform.
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