Токеноміка Cyberdoge (CDOGE) Дізнайтеся ключову інформацію про Cyberdoge (CDOGE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Cyberdoge (CDOGE) CyberDoge (CDOGE) is an innovative, community-driven cryptocurrency built on the Solana blockchain. Combining the fun and excitement of the memecoin genre with powerful technological features, CDOGE leverages Solana's high-speed, low-cost infrastructure to create a fast, scalable, and energy-efficient digital asset. As the next evolution of the meme coin movement, CyberDoge seeks to offer much more than just a playful nod to Dogecoin and other memecoins—it aims to bring real utility, community engagement, and long-term value to its holders while using Solana as its "rocket fuel" to compete in the rapidly growing crypto space. CyberDoge stands out from other memecoins not only by offering a vibrant, fun-loving community but also by embracing the power of Solana's blockchain technology, allowing the token to offer faster transactions, lower fees, and greater scalability. This strategic use of Solana positions CyberDoge to compete with larger, more established players in the crypto ecosystem while providing a rewarding experience for token holders. Офіційний вебсайт: https://cyberdogecoin.com/ Купити CDOGE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Cyberdoge (CDOGE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Cyberdoge (CDOGE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 637,94K $ 637,94K $ 637,94K Загальна пропозиція: $ 999,90M $ 999,90M $ 999,90M Циркуляційна пропозиція: $ 999,90M $ 999,90M $ 999,90M FDV (повністю розведена вартість): $ 637,94K $ 637,94K $ 637,94K Історичний максимум: $ 0,0098383 $ 0,0098383 $ 0,0098383 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00063801 $ 0,00063801 $ 0,00063801 Дізнайтеся більше про ціну Cyberdoge (CDOGE)

Токеноміка Cyberdoge (CDOGE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Cyberdoge (CDOGE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CDOGE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CDOGE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CDOGE, досліджуйте ціну токена CDOGE в реальному часі!

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