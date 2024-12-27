Сьогоднішня ціна Cyberdoge (CDOGE)

Поточна ціна Cyberdoge (CDOGE) сьогодні становить 0.00388791 USD з ринковою капіталізацією $ 3.87M USD. Ціна CDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cyberdoge:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 192.02K USD

- зміна ціни Cyberdoge протягом дня — -1.49%

- циркуляційна пропозиція – 999.93M USD

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