Ціна Cyberdoge (CDOGE)
Поточна ціна Cyberdoge (CDOGE) сьогодні становить 0.00388791 USD з ринковою капіталізацією $ 3.87M USD. Ціна CDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cyberdoge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 192.02K USD
- зміна ціни Cyberdoge протягом дня — -1.49%
- циркуляційна пропозиція – 999.93M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cyberdoge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cyberdoge до USD становила $ -0.0014611652.
За останні 60 днів зміна ціни Cyberdoge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cyberdoge до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.49%
|30 днів
|$ -0.0014611652
|-37.58%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cyberdoge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.42%
-1.49%
-4.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CyberDoge (CDOGE) is an innovative, community-driven cryptocurrency built on the Solana blockchain. Combining the fun and excitement of the memecoin genre with powerful technological features, CDOGE leverages Solana's high-speed, low-cost infrastructure to create a fast, scalable, and energy-efficient digital asset. As the next evolution of the meme coin movement, CyberDoge seeks to offer much more than just a playful nod to Dogecoin and other memecoins—it aims to bring real utility, community engagement, and long-term value to its holders while using Solana as its "rocket fuel" to compete in the rapidly growing crypto space. CyberDoge stands out from other memecoins not only by offering a vibrant, fun-loving community but also by embracing the power of Solana's blockchain technology, allowing the token to offer faster transactions, lower fees, and greater scalability. This strategic use of Solana positions CyberDoge to compete with larger, more established players in the crypto ecosystem while providing a rewarding experience for token holders.
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