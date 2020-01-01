Токеноміка CyberDEX (CYDX) Дізнайтеся ключову інформацію про CyberDEX (CYDX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація CyberDEX (CYDX) CyberDEX is a decentralised perpetual swaps trading platform functioning on Optimism. The exchange is powered by Synthetix which - by its unique model - allows traders to tap into huge liquidity pools and carry out trades with minimum slippage and market impact. This is done by leveraging Synthetix debt pool (a massive pool of liquidity) that ensures execution in size at the closest price level to the order with minimal impact to the markets traded. This model is sustained by the liquid and immutable stablecoin, sUSD, which is quoted against the tradable synthetic assets with their prices matching the underlying assets using decentralised data oracles such as “Chainlink” and “Pyth”. Офіційний вебсайт: https://www.cyberdex.xyz/ Whitepaper: https://cyberdex.gitbook.io/exchange/additional-resources/litepaper Купити CYDX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни CyberDEX (CYDX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена CyberDEX (CYDX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 462,00K $ 462,00K $ 462,00K Загальна пропозиція: $ 1,60B $ 1,60B $ 1,60B Циркуляційна пропозиція: $ 300,32M $ 300,32M $ 300,32M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,46M $ 2,46M $ 2,46M Історичний максимум: $ 0,077973 $ 0,077973 $ 0,077973 Історичний мінімум: $ 0,00147997 $ 0,00147997 $ 0,00147997 Поточна ціна: $ 0,00153662 $ 0,00153662 $ 0,00153662 Дізнайтеся більше про ціну CyberDEX (CYDX)

Токеноміка CyberDEX (CYDX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки CyberDEX (CYDX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CYDX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CYDX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CYDX, досліджуйте ціну токена CYDX в реальному часі!

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