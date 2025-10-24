Інформація щодо ціни Cybercentry (CENTRY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00158644$ 0,00158644 $ 0,00158644 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -1,40% Зміна ціни (1 дн.) +21,06% Зміна ціни (за 7 дн.) +73,10% Зміна ціни (за 7 дн.) +73,10%

Актуальна ціна Cybercentry (CENTRY) становить --. За останні 24 години CENTRY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CENTRY становить $ 0,00158644, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CENTRY змінився на -1,40% за останню годину, +21,06% за 24 години та на +73,10% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Cybercentry (CENTRY)

Ринкова капіталізація $ 185,35K$ 185,35K $ 185,35K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 463,21K$ 463,21K $ 463,21K Циркуляційне постачання 400,14M 400,14M 400,14M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Cybercentry — $ 185,35K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CENTRY — 400,14M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 463,21K.