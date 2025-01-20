Ціна Cyberblast Token (CBR)
Поточна ціна Cyberblast Token (CBR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CBR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cyberblast Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 119.29 USD
- зміна ціни Cyberblast Token протягом дня — +0.77%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cyberblast Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cyberblast Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cyberblast Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cyberblast Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.77%
|30 днів
|$ 0
|-37.59%
|60 днів
|$ 0
|-51.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cyberblast Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.56%
+0.77%
-10.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CBR is the governance token of the Cyberblast DEX
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