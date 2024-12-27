Сьогоднішня ціна Cyber Dog (CDOG)

Поточна ціна Cyber Dog (CDOG) сьогодні становить 0.00426533 USD з ринковою капіталізацією $ 4.27M USD. Ціна CDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cyber Dog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 113.75K USD

- зміна ціни Cyber Dog протягом дня — -17.21%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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