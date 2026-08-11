Сьогоднішня ціна cyb3rwr3n

Поточна ціна cyb3rwr3n (CYB3RWR3N) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,75% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CYB3RWR3N до USD становить $ 0 за CYB3RWR3N.

cyb3rwr3n наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 206 964, з циркуляційною пропозицією у 100,00B CYB3RWR3N. Протягом останніх 24 годин CYB3RWR3N торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CYB3RWR3N змінився на +0,40% за останню годину та на +6,09% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо cyb3rwr3n (CYB3RWR3N)

Ринкова капіталізація $ 206,96K$ 206,96K $ 206,96K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 206,96K$ 206,96K $ 206,96K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація cyb3rwr3n — $ 206,96K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CYB3RWR3N — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 206,96K.