Сьогоднішня ціна cyb3rgam3r420 (GAMER)

Поточна ціна cyb3rgam3r420 (GAMER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GAMER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності cyb3rgam3r420:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.19K USD

- зміна ціни cyb3rgam3r420 протягом дня — +0.78%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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