Інформація щодо ціни CWYPTO (CWYPTO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,59% Зміна ціни (1 дн.) -0,14% Зміна ціни (за 7 дн.) +7,54% Зміна ціни (за 7 дн.) +7,54%

Актуальна ціна CWYPTO (CWYPTO) становить --. За останні 24 години CWYPTO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CWYPTO становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CWYPTO змінився на -0,59% за останню годину, -0,14% за 24 години та на +7,54% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CWYPTO (CWYPTO)

Ринкова капіталізація $ 7,35K$ 7,35K $ 7,35K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,35K$ 7,35K $ 7,35K Циркуляційне постачання 999,35M 999,35M 999,35M Загальна пропозиція 999 354 900,661319 999 354 900,661319 999 354 900,661319

Поточна ринкова капіталізація CWYPTO — $ 7,35K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CWYPTO — 999,35M, зі загальною пропозицією 999354900.661319. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,35K.