Ціна cWBTC (CWBTC)
Поточна ціна cWBTC (CWBTC) сьогодні становить 1,942.68 USD з ринковою капіталізацією $ 344.14M USD. Ціна CWBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності cWBTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни cWBTC протягом дня — +1.59%
- циркуляційна пропозиція – 177.35K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни cWBTC до USD становила $ +30.38.
За останні 30 днів зміна ціни cWBTC до USD становила $ +73.8041616120.
За останні 60 днів зміна ціни cWBTC до USD становила $ +815.0232251400.
За останні 90 днів зміна ціни cWBTC до USD становила $ +622.388093460427.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +30.38
|+1.59%
|30 днів
|$ +73.8041616120
|+3.80%
|60 днів
|$ +815.0232251400
|+41.95%
|90 днів
|$ +622.388093460427
|+47.14%
Останній аналіз цін cWBTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.23%
+1.59%
+2.12%
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