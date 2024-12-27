Сьогоднішня ціна cWBTC (CWBTC)

Поточна ціна cWBTC (CWBTC) сьогодні становить 1,942.68 USD з ринковою капіталізацією $ 344.14M USD. Ціна CWBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності cWBTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни cWBTC протягом дня — +1.59%

- циркуляційна пропозиція – 177.35K USD

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