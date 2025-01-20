Ціна CVSHOTS (CVSHOT)
Поточна ціна CVSHOTS (CVSHOT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CVSHOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CVSHOTS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.38 USD
- зміна ціни CVSHOTS протягом дня — +0.08%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CVSHOTS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CVSHOTS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CVSHOTS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CVSHOTS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.08%
|30 днів
|$ 0
|-25.68%
|60 днів
|$ 0
|+66.31%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CVSHOTS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
+0.08%
-28.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CVSHOTS was created to help job seekers and businesses network in meaningful ways. What began as a way to assist businesses owner in finding qualified applicants has evolved into a major online job marketplace that links millions of job seekers with businesses of all kinds. Our ecosystem is made for job seekers, business owners seeking employers, and freelancers. The current platform present for freelancers and job seekers is highly expensive. those platforms charge 20% income of the freelancers.
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