Токеноміка CVI (GOVI) Дізнайтеся ключову інформацію про CVI (GOVI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація CVI (GOVI) CVI is a full-scale decentralized ecosystem that brings the sophisticated “market fear index” into the crypto market. Built on Ethereum and Polygon, it consists of an index that tracks the 30-day implied volatility of Bitcoin and Ethereum. The index ranges between 0 and 200 and is produced based on a Black-Scholes option pricing model, which computes the implied volatility of cryptocurrency option prices together with analyzing the market’s expectation of future volatility. The Index is live and running, presenting data that can be explored here: https://cvi.finance/ Using the index, people can have the same insights of the market that people looking into traditional markets have using the VIX, such as: Understanding the expected Volatility of the market, developing trading strategies for short-term gains, and hedging their portfolio against price fluctuations. CVI operates a permissionless and open-source protocol so any user can participate in the development of the network. The GOVI token is the governance token of the platform, and by staking their GOVI tokens, GOVI holders can also share fees from the CVI platform distributed as rewards. Офіційний вебсайт: https://cvi.finance/ Купити GOVI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни CVI (GOVI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена CVI (GOVI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 218,57K $ 218,57K $ 218,57K Загальна пропозиція: $ 32,00M $ 32,00M $ 32,00M Циркуляційна пропозиція: $ 15,44M $ 15,44M $ 15,44M FDV (повністю розведена вартість): $ 453,00K $ 453,00K $ 453,00K Історичний максимум: $ 7,67 $ 7,67 $ 7,67 Історичний мінімум: $ 0,00866391 $ 0,00866391 $ 0,00866391 Поточна ціна: $ 0,01415241 $ 0,01415241 $ 0,01415241 Дізнайтеся більше про ціну CVI (GOVI)

Токеноміка CVI (GOVI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки CVI (GOVI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GOVI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GOVI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GOVI, досліджуйте ціну токена GOVI в реальному часі!

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