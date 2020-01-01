Токеноміка Cute Style (CUTIE) Дізнайтеся ключову інформацію про Cute Style (CUTIE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Cute Style (CUTIE) Storing value in digital art. Project launched by famous Korean artist with 144k instagram followers and millions of interactions. Created a token behind his digital art character ‘CUTIE’. The crypto community on X decided to support the artist by sharing his work to wider audiences. The artist is affiliated with some renowned names that have established and successful projects in the crypto space such as the artist behind $nub the silly nub cat. Офіційний вебсайт: https://www.cutieonsolana.com/ Купити CUTIE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Cute Style (CUTIE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Cute Style (CUTIE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9,19K $ 9,19K $ 9,19K Загальна пропозиція: $ 999,43M $ 999,43M $ 999,43M Циркуляційна пропозиція: $ 999,43M $ 999,43M $ 999,43M FDV (повністю розведена вартість): $ 9,19K $ 9,19K $ 9,19K Історичний максимум: $ 0,00019144 $ 0,00019144 $ 0,00019144 Історичний мінімум: $ 0,00000833 $ 0,00000833 $ 0,00000833 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Cute Style (CUTIE)

Токеноміка Cute Style (CUTIE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Cute Style (CUTIE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CUTIE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CUTIE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CUTIE, досліджуйте ціну токена CUTIE в реальному часі!

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